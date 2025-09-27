来月11日から始まる全国地域安全運動を前に、東京・葛飾区では演歌歌手の三山ひろしさんが登場し、特殊詐欺被害の防止を呼びかけました。27日午後、東京・葛飾区で開かれたイベントでは、演歌歌手の三山ひろしさんが自身の楽曲や、子どもたちとのけん玉パフォーマンスを披露し、特殊詐欺などの犯罪被害の防止を呼びかけました。葛飾区では、警察官などをかたる人物がウソの電話をかけ、現金などをだまし取るなどの特殊詐欺による被