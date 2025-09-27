『ファンシー革命』（犬島ななこ/KADOKAWA）第15回【全16回】【漫画】『ファンシー革命』を第1回から読むいざ、「かわいい」を創る業界へ！ ぷっくりしたシール、キラキラのペンケース、華やかなキャラクターたち――。そんな“ファンシーグッズ”に心を奪われた河合ユメは、憧れの会社「キューロップ」に入社した。目指すのは、世界一の「かわいい」を生み出すこと！ 業界の基本技術を叩き込まれながら、同期4人と切磋琢磨し一歩