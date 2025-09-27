宝塚歌劇団星組の新トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）と、同組新トップ娘役・詩ちづる（うた・ちづる）のプレお披露目公演となる全国ツアー『ダンサ・セレナータ／ＴｉａｒａＡｚｕｌ−Ｄｅｓｔｉｎｏ−２』が２７日、大阪・梅田芸術劇場メインホールで開幕した。『ダンサ−』は、複雑な過去を背負ったクラブのトップダンサー・イサアク（暁）と、パートナーを務めることになったモニカ（詩）の恋の行方を主軸に、２