「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）客席から元アスリートが熱烈な声援を送る姿がテレビ中継に映り、ＳＮＳで反響があった。花道脇の最前列付近には元ラグビー日本代表ＷＴＢの福岡堅樹氏の姿が。医師を目指して２１年４月から医学部へ進んだ元ラガーマンの変わらぬ姿に、ＳＮＳでは「砂かぶりに福岡堅樹だー」「福岡堅樹さんが来てる？」「さすが元日本代表、二の腕筋肉まだまだ現役か！！」などとコメントが