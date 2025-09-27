◇セ・リーグ中日5ー3阪神（2025年9月27日甲子園）中日先発・高橋宏がリーグ奪三振トップに躍り出た。6回2/3を投げて7奪三振。今季138三振とし、村上（阪神）を2つ上回った。これが今季の最終登板。最優秀防御率に輝いた昨季に続くタイトル獲得は、残り試合での村上の動向次第となった。右腕は「僕がどうこうできる問題ではない。意識はしない」とクールに言った。3番・森下から3三振を奪って相手打線を寸断。最速15