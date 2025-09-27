＜大相撲九月場所＞◇十四日目◇27日◇東京・両国国技館【映像】「体デカ…」“異質な存在感”を放つ元日本代表アスリート豊昇龍（立浪）と大の里（二所ノ関）の“W横綱”の優勝争いが注目を集めている大相撲九月場所。そんな中、十四日目には土俵近くの客席に“大きな”存在感を放つ元日本代表アスリートの姿が……。熱心に観戦する様子をカメラが捉えたが、そのインパクトある体つきに「体デカ…」などとネットがざわつく一幕