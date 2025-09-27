「西武−ソフトバンク」（２７日、ベルーナドーム）ソフトバンクの栗原陵矢内野手が同点の五回、勝ち越しの適時二塁打を放った。優勝マジック「１」で迎えた一戦で、またしても栗原が勝負強い一打を放った。連打で無死一、二塁と好機をつくるも、２番・川瀬が犠打に失敗。西武ファンの大声援が響き渡る嫌なムードの中、真ん中に入ってきたフォークを完璧に捉えた。打球は中堅頭上を越えて、フェンスを直撃。一走も三塁を蹴