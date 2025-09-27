「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、ＡＢＥＭＡで人気の瀧山あかねアナウンサーと交際が話題の喧嘩自慢で、ライト級王者の細川一颯がＲＩＺＩＮにも出場した赤田功輝とノンタイトル戦で対戦し、延長ＫＯで勝利した。序盤から細川が前に出て優勢に進めると、右拳をヒットさせ、赤田をぐらつかせ後退させる