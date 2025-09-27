リポーターの東海林のり子さん（91）が27日、自身のXを更新。脳腫瘍を公表したLUNA SEAのドラマー真矢（55）へエールを送った。真矢は同日、地元の神奈川・秦野市で行われた「秦野たばこ祭」のみこしパレードに出席。これを受け東海林は「真ちゃーん秦野の駅メロもきまりタバコ祭りは真ちゃん祭りになりましたね!!やったー」とエールを送った。さらに、真矢は自身のXで東海林さんのポストを引用し「ママーいつも愛の応援と、励