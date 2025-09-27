芸能事務所ワタナベエンターテインメントの所属芸人が出演する「『WEL FES 2025』supported byにしたんクリニック」が27日、都内で開催され、お笑いコンビのハライチ、ふかわりょう（51）らが出演した。昼夜2公演行われ、ともにロッチがMCを担当。イベントでは、アンガールズ、ハライチ、Aマッソ、ハナコを筆頭とした4つのグループに別れ、モノボケや即興コントバトルなどさまざまな軍団対抗企画に挑戦した。昼の部ではAマッソ、