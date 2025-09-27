9月25日深夜放送のテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』に、北山宏光が出演。女性の“あざとさ”について語った。【関連】北山宏光、大好きなGLAYの東京ドームライブで感動「もう1曲1曲泣きそうになっちゃってさ」放送内で“あざとい女子”についてどう思っているかを聞かれた北山は、「僕は、結構見破るタイプですね」「で、見破った上で、ちゃんとそれを受け止めてキュンってしてる」と答えた。続けて、「好きっすね。嫌いじ