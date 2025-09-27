じいちゃんばあちゃん宅に帰省するのも、もう三度目くらいになるポンタ。 すっかり慣れた様子を見せるものの、なぜか体の大きい叔父にだけは相変わらず吠えまくります。以前は離れた扉に手をかけただけでも吠えていたそうです。 今回もポンタは叔父が来るたび吠えていましたが、それでも物怖じせずに頭を撫でてくれる叔父。 その手を受け入れつつも「怖い…でも撫でられるのは好き…」といった複雑な表情を浮かべるポンタの姿が