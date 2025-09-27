マンチェスター・シティはCBとの契約延長交渉をスタートさせたようだ。『Mirror』によると、ペップ・グアルディオラ監督率いるシティがイングランド代表DFジョン・ストーンズとの新契約締結に向けた話し合いを開始させたという。現契約は2026年6月まで、今季限りとなっており、延長しなければフリーでの退団となる。そのため古巣であるエヴァートン復帰の可能性も報じられていたが、どうやら来季もシティでプレイすることになるよ