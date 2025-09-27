27日午後、羽咋市の交流拠点LAKUNA（ラクナ）はくいに隣接する複合型商業施設で火事がありました。けが人はいませんでした。火事があったのは羽咋市川原町の交流拠点LAKUNAはくいに隣接する複合型商業施設LAKUNA（ラクナ）ぷらすで27日午後1時半過ぎ「煙が出てている」と通行人から消防に通報がありました。火は木造平屋建ての建物を焼き、およそ1時間後に消し止められました。LAKUNA（ラクナ）ぷらすには飲食店や学習塾などが入居