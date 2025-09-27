◇女子ゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第2日（2025年9月27日宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、10位から出た神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算4アンダーで首位に並んだ。強風の中で好スコアをマークした神谷は「風が強く、ピンポジションも傾斜に切っていてチャンスは少なかったけど、何とか伸ばせてよかった」と笑みを浮かべた。