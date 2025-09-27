「戦場体験放映保存の会」主催の証言者集会で、戦争体験を聞く参加者たち＝27日午後、東京都千代田区「語らずに死ねるか！」を合言葉に、元兵士らが戦争の過酷な体験を語り継いできた「戦場体験放映保存の会」主催の証言集会が27日、東京都内で開催された。参加者が高齢化し、今回が最終回。80代〜100歳の14人が登壇して計約1時間半にわたってリレートーク形式で語り、「命ある限り証言を続けたい」と訴えた。戦後80年となり「