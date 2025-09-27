新日本プロレス２８日のＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権で激突する王者のゲイブ・キッド（２８）と挑戦者・鷹木信悟（４２）が２７日の公開調印式で火花を散らした。これまで数々の激闘を繰り広げてきた両者は、今シリーズも前哨戦を通じて舌戦を展開してきた。鷹木は「ああでもない、こうでもない、燃える闘魂だの、燃えた闘魂だの言ってたけど、明日は冗談は一切なし。どっちが強いか、どっちがすごいか。それを確かめ