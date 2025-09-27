明治安田Ｊ１リーグ第３２節（２７日）、首位・鹿島がアウェーの名古屋戦（豊田）に４―０で快勝し、トップの座をキープした。前半１０にＦＷエウベル、同１９分にＦＷレオセアラがゴールを決めて試合を優位に進めるが、同２６分にそのレオセアラが負傷交代してしまう。さらに後半２２分にＦＷ鈴木優磨も自ら交代を申し出て、ピッチを退いた。それでも強いのが今の鹿島。後半途中出場の１８歳・ＦＷ徳田誉がケガからの復帰戦