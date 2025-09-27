◇女子ゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第2日（2025年9月27日宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、ツアー未勝利の吉本ここね（25＝不二サッシ）が3バーディー、4ボギーの73と落としながらも通算4アンダーで首位に踏みとどまった。1打ビハインドで迎えた最終18番パー5。第3打をピン側につけてバーディーフィニッシュ。トップに返り咲いた吉本は「風が強くて苦しかった。最後は