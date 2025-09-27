王者にも輝いたことがある現役プロキックボクサーがブレイキングダウンの舞台に登場。解説から「うわぁー！」と叫び声があがるほどの強烈な右ハイキックを“一閃”して元ボクシング日本王者をド派手にKOしてみせた。【画像】元キック王者、元ボクシング日本王者を衝撃KO朝倉未来がCEOを務める、1分間最強を決める格闘技イベント『BreakingDown17』が27日に東京・立川立飛アリーナで開催。第18試合ウェルター級キックルールで加