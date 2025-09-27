岐阜県飛騨市は２７日、市の鳥獣被害対策実施隊員の８０歳代の男性が、わなにかかったツキノワグマにかまれるなどして負傷したと発表した。命に別条はないという。発表によると、男性は同日午前１１時１０分頃、ほかの隊員と共に、わなにかかった雄のツキノワグマ（体長約１メートル３５）に発砲し、とどめを刺そうとしたところ、クマが立ち上がったため、後ろに下がろうとして転倒。クマに頭部を引っかかれ、右手をかまれるな