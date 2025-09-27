英国発のライフスタイルブランド「Cath Kidston（キャス キッドソン）」が、美容家・石井美保さんとの大人気コラボレーションアイテムを2025年10月1日(水)より再販します。前回は発売直後に完売した話題の限定シリーズ♡ 今回は再販を記念したノベルティや、抽選で石井美保さん直筆サイン入りクリアファイルが当たる特別キャンペーンも実施。可憐で透明感あふれる世界観を楽しめる注目のラインナップです。