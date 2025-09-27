「新しい先生ですか？」――。20kgの減量を経て、卒園児にそう尋ねられたという幼稚園の先生トレーニー（@yu1t0.fitness_style）さん。きっかけは、園児たちの「もっと大きくなってみて！」という無邪気な一言でした。その声に応えて増量した後、今度はフィジークの大会出場を目指して大変身を遂げたビフォーアフター写真がThreadsに投稿され、大きな注目を集めています。【ビフォーアフター写真】子どもたちに“マッチョせんせい