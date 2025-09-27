止まらない物価の高騰、影響は子供たちの大好きな駄菓子にも広がっています。昔懐かしの「ポン菓子」もコメ高騰の影響を受ける中、病に倒れた夫の後を継いだ、女性社長が奮闘しています。 ■コメ高騰も…懐かしの“ポン菓子”守る女性社長 愛知県南知多町の『家田製菓』は、創業44年のポン菓子専門のメーカーです。社長の家田馨子さん(62)は10年前に会社を継ぎ、従業員およそ30人の会社を切り盛りしてい