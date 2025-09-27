福岡六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社後援）は27日、福岡市の福工大野球場で第4週第1日の3試合があり、首位の九共大が九産大に6―4で競り勝って開幕7連勝とした。タイブレークの延長10回に3点を奪った。2位の九産大は5勝2敗。九共大は28日も勝てば6季ぶりの優勝が決まる。日経大は福教大に5―0で勝ち、福工大は九工大に9―2で7回コールド勝ちした。