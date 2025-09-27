新潟県魚沼市大湯温泉の越後駒ヶ岳で27日夕方、ロッククライミング中に2人が滑落し、このうち40代男性が行方不明になりました。警察などは28日早朝から捜索する予定です。27日午後4時半前、魚沼市大湯温泉地内の越後駒ヶ岳で「滑落した。自分は大丈夫だけど、もう1人の姿が見えない」と20代の男性から警察に通報がありました。警察によりますと、20代の男性が越後駒ヶ岳に友人の40代男性と2人でロッククライミングをしていたところ