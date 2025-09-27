新海誠監督の名作アニメを松村北斗（SixTONES）の単独主演で実写化した『秒速5センチメートル』（10月10日公開）のメガホンを取った、写真家としても活躍する気鋭の映画監督・奥山由之。その公開を目前に、2024年11月に大ヒットを記録した自主制作オムニバス映画『アット・ザ・ベンチ』の関連企画として、9月26日、東京・テアトル新宿にて一夜限りの「奥山由之オールナイト」が開催された。【動画】8分間の貴重なメイキング映像