モデルの高橋ユウが２７日、自身のＳＮＳを更新。夏の終わりを惜しむ姿を見せた。「タンクトップが着れなくなると思うと暑すぎた夏も恋しい」とつづり、シンプルな白のタンクトップ姿を公開した高橋。黄金色の肌とキラリと輝く笑顔がカラッとした格好と調和している。この投稿には姉の女優・高橋メアリージュンから「なんやねん、この美女！って思ったら妹か」というコメントが届いているほか、ファンからは「ゆーちゃん可愛