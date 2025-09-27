巨人が２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に９―８で勝利。計７投手をつぎ込む激闘を終え、杉内俊哉投手チーフコーチ（４４）が試合を振り返った。まずは久々の一軍登板となった先発のグリフィンが初回からＤｅＮＡ打線に捕まり２回４失点ＫＯ。続く２番手・西舘も２回を投げて２失点と序盤から大量リードを許した。その後はケラー―宮原―船迫と無失点リレーで繋いで立て直したが、４―６で迎えた８回には６番手・平内が蛯名に２ラン