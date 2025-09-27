◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２７日・ベルーナドーム）リーグ連覇へマジック１としているソフトバンクは、栗原が勝ち越しの２点適時二塁打を放った。１―１の５回。先頭の野村が中前打で出塁すると、柳田が右前打で続いた。川瀬の送りバントは失敗で１死一、二塁となった後、栗原が右中間フェンス直撃の適時二塁打。一気に２人が生還し、敵地のタカ党のボルテージは最高潮に達した。続く中村は四球を選び、１死一、三