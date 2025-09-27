大相撲秋場所１４日目（２７日、東京・両国国技館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が関脇若隆景（３０＝荒汐）を立ち合いの変化からはたき込んで１２勝目（２敗）。首位を走る横綱大の里（２５＝二所ノ関）と１差を死守し、千秋楽での逆転優勝へ望みをつないだ。横綱が見せたまさかの変化について、審判部長の高田川親方（元関脇安芸乃島）は?擁護?。「豊昇龍も最初から狙ったわけじゃないと思う。若隆景が突っ込んでいって、変わ