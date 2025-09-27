宝塚歌劇星組新トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）、トップ娘役・詩（うた）ちづるの新トップコンビプレお披露目となる全国ツアー公演「ダンサセレナータ」「ＴｉａｒａＡｚｕｌ―Ｄｅｓｔｉｎｏ―（ティアラ・アスールディスティーノ）２」が２７日、大阪・梅田芸術劇場でスタートした。長い手足を生かしたダイナミックなダンスが持ち味の暁は、芝居でもクラブのショーで踊るトップダンサー役で高いダンス力を