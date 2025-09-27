子どもたちの教育や成長に貢献した個人や団体を表彰するが鹿児島市でありました。 鹿児島キワニスクラブは教育に貢献する活動をしている個人や団体を毎年、表彰しています。今年は鹿児島市の市民団体「ともそだち」と、鹿児島玉龍高校2年生の3人が選ばれました。 「ともそだち」は演奏会などを通じて不登校の子どもたちとその家族を支援してきた点などが評価されました。 また、玉龍高校の3人は去年、鹿児島市であったランニン