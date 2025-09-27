福祉用品を取り扱う。 指宿南九州消防組合に救急車を贈ったのは、鹿児島市に本社があり福祉用品の販売やレンタルを手がける南州メディカルです。 創業者で今年8月に75歳で亡くなった南九州市出身の中渡瀬岩男さんが寄贈を希望していたということで、この日の寄贈式には中渡瀬さんの親族らが出席しました。 （故・中渡瀬岩男さんの妻 直子さん）「（夫・岩男さんの）気持ちをつんだ救急車が1人でも命を助けて走り回ってくれるこ