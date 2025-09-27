札幌市西区の平和丘陵公園で散歩中の男性がヒグマに襲われ負傷した被害から一夜明けた２７日朝、市はハンターや警察官とともに公園周辺を捜索した。クマの姿や新たな痕跡は見つからなかった。市は「子グマを守ろうとした母グマの防衛本能によるもので、積極的に人を襲う意思はなかった」との見方を示した。公園は当面立ち入り禁止にする。市などによると、２６日午後８時頃、近くに住む４０歳代男性が犬を散歩させていたとこ