【J1第32節】(豊田ス)名古屋 0-4(前半0-2)鹿島<得点者>[鹿]エウベル(10分)、レオ・セアラ(18分)、徳田誉2(87分、90分)<警告>[名]藤井陽也(32分)、原輝綺(50分)[鹿]チャヴリッチ(36分)観衆:34,648人主審:中村太├18歳FW徳田誉が鈴木優磨も驚愕のスーパーミドル!! 首位・鹿島が名古屋を4発下して今季20勝目└名古屋vs鹿島で人間違いイエロー2回発生の珍事…名古屋DF原輝綺が前半は“冤罪”、後半はファウルの張本人