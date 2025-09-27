[9.27 J1第32節 名古屋 0-4 鹿島 豊田ス]首位の鹿島アントラーズは27日、敵地開催となったJ1第32節の名古屋グランパス戦で4-0の快勝を収め、今季20勝目を手にした。鹿島は前半4分、FW山岸祐也に完全に抜け出されたがGK早川友基のビッグセーブで失点を回避した。すると同10分、MF舩橋佑が自陣センターサークル手前でDF植田直通から縦パスを受けると、全くプレッシャーがかからない状態で反転して前線にスルーパス。FWエウベルが