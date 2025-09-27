【J1第32節】(パナスタ)G大阪 4-2(前半1-1)新潟<得点者>[G]宇佐美貴史(37分)、ウェルトン(60分)、安部柊斗(64分)、デニス・ヒュメット(75分)[新]新井泰貴(15分)、奥村仁(49分)主審:池内明彦└G大阪が打ち合いを制して今季初5連勝! 最下位の新潟は2度のリードを生かせず13試合未勝利に