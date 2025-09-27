[9.27 J1第32節 G大阪 4-2 新潟 パナスタ]J1第32節が27日に開催され、9位ガンバ大阪はホームで20位アルビレックス新潟に4-2で競り勝った。2度リードを許す展開から逆転し、今季初のリーグ戦5連勝。新潟は13試合勝ちなし(2分11敗)となった。新潟がスコアを動かしたのは前半15分。左サイドのスローインからテンポよくボールを回し、MF島村拓弥からボックス内に飛び出したMF新井泰貴につながる。新井は左足のチップキックでネット