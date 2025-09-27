[9.27 J1第32節 名古屋 - 鹿島 豊田ス]豊田スタジアムで行われている名古屋グランパス対鹿島アントラーズで人間違いのイエローカード提示が2回発生する珍しい場面があった。まずは前半32分、鹿島FWエウベルがDF藤井陽也からファウルを受けたところで中村太主審がアドバンテージを適用する。その後DF小川諒也がMFマテウス・カストロからファウルを受けたため、中村主審は小川のところで笛を吹いて鹿島にFKを与えた。その後、