9月27日放送の満天☆青空レストランにて、稲城梨を使った「梨のレアチーズケーキ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★梨のレアチーズケーキ（15cmケーキ型）稲城梨    1/2個（1cm角切りと果汁15g）市販のクッキー50gバター40gクリームチーズ200gグラニュー糖60g生クリーム200gレモン汁30g粉ゼラチン10g水30g≪梨のコンポート≫梨