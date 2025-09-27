9月27日放送の満天☆青空レストランにて、稲城梨を使った「梨の春巻き」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★梨の春巻き（4本分）梨1個生ハム8枚スライスチーズ8枚生バジル4枚春巻きの皮4枚小麦粉大さじ1/2水大さじ1/2揚油１梨は２×６ｃｍ程の短冊に切る２生ハムを2枚並べ、その上に梨、半分に折ったチーズ、梨、チーズ、バジル、梨とミルフィーユ