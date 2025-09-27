9月27日放送の満天☆青空レストランにて、稲城梨を使った「梨のガレット」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★梨のガレット（4枚分）そば粉140g卵2個塩小さじ1/2水（そば湯）340mlオリーブオイル梨1個卵4個ピザチーズ80g~100gスモークサーモン8枚ブラックペッパーパセリ（みじん切り）少々《梨ソース》梨みじん切り