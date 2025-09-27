映画「TOKYOMER～走る緊急救命室～南海ミッション」で使用された車両などを展示するイベントがきょうから山形市のTUY次世代住宅展示場シマカラで始まり、多くのファンらで賑わいました。 【写真を見る】「TOKYOMER」全国キャラバンin山形初日からにぎわう喜多見先生に憧れる小学生も来場（山形市） こちらはERカー「NK1」です。 映画では離島の事故や災害に対応する南海MERチームと命を救うた