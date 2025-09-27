『女嫌いの領主が迎え入れたのは奴隷の少女でした』（松野 義己/KADOKAWA）第1回【全9回】この記事の画像を見る過去のトラウマから女性が苦手な辺境の若き領主・ゼリックは、跡継ぎ問題に悩み奴隷の子どもであるフィルを後継者として迎え入れる。だが彼は、フィルが女の子だということを知らなかった――。愛を知らない二人は本当の家族になれるのか？ 心に傷を抱えた者同士の不器用な歩み寄りを描いた切なく優しい物語『女嫌い