J2第31節北海道コンサドーレ札幌はベガルタ仙台と対戦。昇格圏を目指すライバルクラブの対戦は仙台に攻守で圧倒され0-3で完敗。1年でのJ1復帰を目指すコンサドーレにとっては崖っぷちに立たされる結果となった。■柴田慎吾監督「厳しいゲームだった、その一言に尽きる。敗戦の要因は一つではない、仕組みの所をもう少ししっかりしないといけない。技術的なエラーで一個遅れてしまう、一個タイミングを逃し