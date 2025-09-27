◇大相撲秋場所14日目○豊昇龍（はたき込み）若隆景●（2025年9月27日東京・両国国技館）豊昇龍は立ち合いで変化気味に動いた。熱戦を期待した館内の観客には、残念なムードも漂ったが、あすの千秋楽の横綱対決に望みを懸けて、内容よりも勝ちにこだわったということだろう。これも相撲だ。周りからはいろいろな声が出るかもしれないが、その責は横綱が負うこと。ただ、若隆景の立ち合いの頭の位置も低すぎた。あそこま