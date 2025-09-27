琴桜の休場で不戦勝となり、勝ち名乗りを受ける大の里＝両国国技館大相撲秋場所14日目（27日・両国国技館）1敗で単独首位の横綱大の里が大関琴桜に不戦勝で13勝目を挙げた。ただ一人1差で追う横綱豊昇龍は関脇若隆景をはたき込んだ。千秋楽の横綱対決で大の里が勝てば2場所ぶり5度目の優勝。敗れると両者の優勝決定戦にもつれ込む。豊昇龍が逆転すれば4場所ぶり3度目の優勝。ともに横綱としての初制覇を目指す。琴桜は9勝目を