エレガントで洗練されたフェミニンスタイルを叶えてくれる「ルネ」。ヨーロッパから取り寄せたツイードや、厳選された上質素材を贅沢に使ったアイテムは、大人レディから絶大な支持を集めています。今回は、そんな「ルネ」から届いた秋の最新コレクションをご紹介。今季も、気品と華やかさを纏う特別な一着に出会えるはず♡知的に、華やかに。ルネで叶える秋の洗練フェミニン・品格はそのままに、鮮度で魅せるセットアップ出