旅行の機会が増えるこれからの季節♡旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪Flowers4期生 上野鈴葉さん出典: 美人百花.comよく行くのは台湾や上海など近場の海外。ミニサイズのドライヤーや、スキンケア系 はパウチに詰め替えて、できるだけコンパクトに荷作りしています